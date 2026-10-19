الحكومة تدرس تطوير الربط بالنقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، تطوير الربط بوسائل النقل العام بين مطار الملكة علياء الدولي والعاصمة عمّان ومطار مدينة عمّان، إلى جانب تحسين التنقل بين العاصمة والمحافظات وتخفيف الازدحامات المرورية.

وناقش الوزراء، خلال اجتماع عقد في وزارة النقل، سبل تعزيز الربط بين مطار الملكة علياء الدولي والعاصمة، مرورا بمحطة المحطة وصولا إلى مطار مدينة عمّان، بما يسهل تنقل المواطنين والمسافرين ويحسن تكامل خدمات النقل.

كما بحثوا حلولاً لتحسين حركة المرور على الطرق الرئيسية بين العاصمة والمحافظات، إلى جانب خيارات الربط مع مدينة عمرة الجديدة.

وتناول الاجتماع تطبيق مفهوم "اركن وتنقل"، الذي يتيح للمواطنين إيقاف مركباتهم الخاصة في مرافق مخصصة واستكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام، بهدف تقليل أعداد المركبات الداخلة إلى المناطق المكتظة والحد من الازدحامات المرورية.

وبحث الوزراء فرص استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والقريبة من المطار، لإقامة مشاريع استثمارية وخدمية تدعم منظومة النقل وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

وأكد الوزراء أهمية إعداد تصورات عملية لتطوير خدمات النقل والربط بين مطار الملكة علياء الدولي والعاصمة ومطار مدينة عمّان، وتحسين التنقل بين المحافظات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريع النقل والبنية التحتية.