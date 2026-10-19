جامعة عمان العربية توفر لطلبتها فرص تعليمية نوعية بالتعاون مع جامعة ملقا الاسبانية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات العالمية، وتوفير فرص تعليمية نوعية لطلبتها، شاركت الأستاذة بثينة القدومي مديرة المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في الجامعة، في اجتماع افتراضي عُقد مع مكتب العلاقات الدولية في جامعة ملقا (Universidad de Málaga) في مملكة إسبانيا، وبحضور عدد من الشركاء الدوليين من مختلف الجامعات المشاركة في برامج التبادل الطلابي حول العالم.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل اتفاقية التبادل الأكاديمي المشترك ضمن برنامج الحراك الأكاديمي الأوروبي "إيراسموس+ (Erasmus+)"، من خلال استعراض فرص التبادل المتاحة، ومتطلبات الاعتراف بالدراسة، وآليات معادلة الساعات المعتمدة، إلى جانب بحث أوجه الدعم المالي المخصص للطلبة المشاركين، مما يسهم في تيسير مشاركتهم وتعزيز استفادتهم من التجربة الأكاديمية الدولية، وتوج هذا التعاون بمنح الطالبين نصر السكر من تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة، والطالب أحمد الخصاونة من تخصص علم الحاسوب، فرصة الاستفادة من منحتي تبادل طلابي للدراسة في جامعة ملقا الإسبانية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026/2027، في خطوة تعكس حرص جامعة عمان العربية على توسيع فرص الحراك الأكاديمي الدولي، وإتاحة تجارب تعليمية نوعية لطلبتها، وتعزيز انفتاحهم على البيئات الأكاديمية العالمية.

وبهذا الصدد أعرب الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عن اعتزازه بحصول الطالبين على منحتي التبادل الطلابي، مهنئًا إياهما بهذه الفرصة الأكاديمية النوعية، ومتمنيًا لهما التوفيق والنجاح في رحلتهما العلمية، مؤكداً على أهمية الشراكات الأكاديمية الدولية في توسيع آفاق الطلبة وتعزيز مهاراتهم الأكاديمية والثقافية، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للاطلاع على تجارب تعليمية متنوعة والانخراط في بيئات أكاديمية عالمية، مما يسهم في صقل خبراتهم وتنمية قدراتهم، ويعزز دورهم سفراء لجامعتهم، بما يعكس مكانتها الأكاديمية ويمثلها خير تمثيل في المحافل الدولية.

وهنأت إدارة الجامعة ممثلة برئيسها وأعضاء هيئة المديرين الطلبة المبتعثين، مؤكدين على أهمية هذه الشراكات الدولية التي تسهم في فتح آفاق عالمية أمام الطلبة لتعزيز مهاراتهم الأكاديمية والثقافية، وأن يكونوا سفراء يمثلون جامعة عمان العربية خير تمثيل في المحافل الدولية.