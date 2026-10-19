زين تجدّد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي بنسخته الـ 62

خبرني - في إطار شراكاتها الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 62، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية التي عرضت منتجاتها الوطنية وحرفها اليدوية ومأكولاتها التقليدية، في فعالية تجمع بين العمل الخيري والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وتواصل زين من خلال هذه الرعاية دعمها لمبرّة أم الحسين، امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما منذ أعوام، حيث يُخصّص ريع البازار بالكامل لدعم أطفال المبرّة التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والإسهام في توفير الرعاية اللازمة لهم وتعزيز فرصهم في الحصول على حياة كريمة، بما يمكّنهم من تنمية قدراتهم وبناء مستقبل أفضل، وتعكس هذه الشراكة حرص زين على مساندة المؤسسات التي تُعنى برعاية الأطفال، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة داعمة لنموّهم وتطورهم.

ويشكّل بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي محطة سنوية تجمع ممثلي البعثات الدبلوماسية وأفراد المجتمع في إطار إنساني وثقافي، إذ تتيح المشاركة فيه فرصة للتعرّف على ثقافات الدول وتقاليدها المتنوعة، بالتوازي مع دعم رسالة المبرّة الإنسانية، كما يجسّد هذا الحدث أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المجتمعية والدبلوماسية في مساندة الفئات المستحقة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.