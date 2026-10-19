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الاردن .. خلع بنطاله للمزاح فانتهى الامر بحبسه

  • 19 أكتوبر 2026
  • 14:22
الاردن خلع بنطاله للمزاح فانتهى الامر بحبسه

خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحبس شاب شهرا، بعد إدانته بجنحة القيام بفعل مناف للحياء في مكان عام، إثر ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يخلع بنطاله، قبل أن يقوم شاب آخر بضربه على مؤخرته على سبيل المزاح.

وقررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بغرامة بواقع 4 دنانير عن كل يوم، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية الشابين الآخرين عن الجرائم المسندة إليهما، كما لم تثبت مسؤولية أي من الشبان عن تصوير أو نشر أو تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت المحكمة أن وصف الواقعة بأنها جرت على سبيل المزاح لا ينفي تحقق جرم الفعل المنافي للحياء، ما دام التصرف وقع في مكان عام.

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