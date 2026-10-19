مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال

خبرني - قال رئيس لجنة بلدية برما حمزة عايش، الاثنين، إن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة سينفذ، بالتعاون مع البلدية وبتمويل من مملكة هولندا، مشروعا بيئيا وتنمويا بقيمة 10 ملايين يورو، يستهدف الحد من الترسبات في سد الملك طلال والحفاظ على سعته التخزينية.

وأضاف عايش أن المشروع يمتد خمس سنوات، ويتضمن تنفيذ 100 بئر للحصاد المائي، إلى جانب توفير فرص عمل غير دائمة لأبناء المجتمع المحلي.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

وأشار عايش إلى أن البلدية تسعى إلى إنشاء مطعم سياحي في برما بتمويل من منحة إيطالية، وبالشراكة مع جمعية سيدات تمكين المرأة في قضاء برما، بهدف دعم النشاط السياحي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في المشاريع التنموية.

وبيّن أن برما تتمتع بمقومات بيئية وسياحية، إذ تضم مساحات واسعة من الغابات الحرجية، ويقع ضمن حدودها أكبر تجمع للأشجار الحرجية في محافظة جرش، كما تقع نحو 90% من مساحة غابات دبين ضمن حدود البلدية، إلى جانب سد الملك طلال.

وقال عايش إن البلدية تنفذ حملات مستمرة للحد من إلقاء النفايات عشوائيا، إلا أن نقص الكوادر العاملة، ولا سيما عمال الوطن، يحد من جهود النظافة والمحافظة على البيئة.

وأضاف أن البلدية عملت على ترسيم الطرق الهيكلية وتوسعة الطرق الزراعية لتصل إلى 12 مترا، بما يسهل وصول المزارعين إلى أراضيهم ويحسن التنقل إلى المواقع السياحية.

وتبلغ مساحة قضاء برما نحو 96 ألف دونم، ويضم مناطق المجدل والجزازة وخشيبة وهمتة وعليمون والفوارة والهونة.