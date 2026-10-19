«فلاي دبي» تمدد إلغاء رحلاتها إلى الرياض والدمام وأبها

خبرني - أعلنت «فلاي دبي» تمديد إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 24 أكتوبر الجاري، في ظل الأوضاع الراهنة، التي قد تؤدي إلى تغييرات في جدول رحلات الناقلة المنتظمة إلى المملكة.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظراً للأوضاع الراهنة نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 24 أكتوبر».

وأضاف المتحدث أن الناقلة تواصل متابعة الوضع عن كثب، وستوافي عملاءها بأحدث المستجدات عبر قنواتها الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتها خلال الفترة المقبلة.

ودعت «فلاي دبي» المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي أحدث الإشعارات والمعلومات المتعلقة بأي تغييرات في مواعيد الرحلات أو جدول التشغيل.