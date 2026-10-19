بعد تكرار حوادث السيول.. بلدية الرويشد تغلق نزول شارع بغداد القديم

خبرني - أقرت لجنة السلامة العامة في بلدية الرويشد، عقب اجتماع أعضائها وإجراء كشف ميداني، إغلاق نزول شارع بغداد الدولي القديم المحاذي لجسر الرويشد مؤقتًا.

وقالت البلدية إن القرار جاء لضمان سلامة المواطنين، لما يشكله الطريق من خطر على الأرواح والممتلكات، خاصة خلال فصل الشتاء، باعتباره أحد مجاري السيول التي تمر عبر مناطق اللواء.

وبينت البلدية أن هناك طريقًا بديلًا ورئيسيًا لشارع بغداد الدولي، وهو فعال وتجري حركة السير فيه بشكل طبيعي.

وشهد الطريق خلال السنوات الماضية تكرر تشكل السيول خلال فصل الشتاء، وما يرافق ذلك من حوادث أودت بحياة عدد من المواطنين.