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المياه: ضبط اعتداءات جديدة في الرصيفة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 13:01
المياه ضبط اعتداءات جديدة في الرصيفة

خبرني  - نفذت كوادر شركة "مياهنا" بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم الاثنين، حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية والفرعية ضمن تجمعات سكنية في لواء الرصيفة، وذلك استكمالا لإجراءات حملة أحكام السيطرة وضبط وحماية مصادر المياه ولغايات خفض نسب الفاقد المائي.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات فرعية مخالفة بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه ومقامه على أراضي خزينة الدولة، إذ تم فصلها وتصويب الوضع.

وأضافت، إنه سيتم استكمال تقدير الكميات وإعداد المضبوطات بحق المعتدين عليها حال الانتهاء منها من قبل اللجان المختصة.

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