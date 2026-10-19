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الزريقات يحصد 7 ميداليات عالمية ويسجل رقما قياسيا عربيا في المصارعة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 12:34
الزريقات يحصد 7 ميداليات عالمية ويسجل رقما قياسيا عربيا في المصارعة

خبرني  - رفع المصارع الأردني صالح الزريقات رصيده إلى 7 ميداليات في بطولة العالم للأساتذة والمحاربين القدامى بالمصارعة، بعد إحرازه الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية ضمن نسخة 2026 التي استضافتها عمّان، مسجلا رقما قياسيا عربيا في هذه المنافسات.

واستهل الزريقات حصيلته العالمية بإحراز ذهبية المصارعة الرومانية وفضية المصارعة الحرة في بطولة العالم عام 2022 بمدينة بلوفديف البلغارية، قبل أن يحرز فضية المصارعة الحرة في نسختي 2023 في لوتراكي اليونانية و2024 في بوريتش الكرواتية.

وفي بطولة العالم عام 2025 التي أقيمت في هنغاريا، أضاف الزريقات فضية المصارعة الحرة وبرونزية المصارعة الرومانية، قبل أن يحرز البرونزية السابعة في نسخة عمّان عام 2026.

وقال الزريقات، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي، إنه يشعر بالفخر لتمثيل الأردن ورفع علمه في المحافل العالمية، مضيفا أن الميداليات التي حققها جاءت ثمرة سنوات من العمل والإصرار والتحدي.

وأكد أن إحراز الميدالية السابعة يشكل دافعا لمواصلة المنافسة، مشيرا إلى تطلعه للمشاركة في بطولة العالم المقبلة في العاصمة الكرواتية زغرب، سعيا إلى تعزيز رقمه القياسي العربي والمنافسة على ميدالية جديدة.

ويعكس رصيد الزريقات، الذي بلغ 7 ميداليات عالمية خلال خمس سنوات، استمراره في المنافسة ضمن فئة الأساتذة والمحاربين القدامى، مع تطلعه إلى إضافة إنجازات جديدة إلى سجل المصارعة الأردنية.

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