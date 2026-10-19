نشر جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة

خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني (اضغط هنا) جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026، وفقا لنظام الغرف التجارية كما قامت لجان الاشراف بنشر الجداول النهائية في مقراتها في الغرف التجارية.

وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين النهائي لغرف التجارة (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين النهائي لغرف التجارة ( المؤسسات غير المسددة للرسوم).

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد السبت 5 كانون الأول 2026، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يتم تأجيل موعد الاقتراع إلى السبت 12 كانون الأول 2026 بمن حضر.