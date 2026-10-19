مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو (جوزي ضابط شرطة) المثير للجدل

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول فيديو، ظهرت خلاله سيدة تسب قائد سيارة أجرة بألفاظ خادشة وتهدده بإلحاق الأذى به، مدعية أن زوجها ضابط شرطة بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد قائد السيارة، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وأن السائق يقيم بمحافظة القليوبية.

وبسؤال السائق، أقر بأنه في 17 أكتوبر الجاري، وأثناء استقلال السيدة السيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، فوجئ باصطحابها عدداً من الأشخاص يتجاوز سعة السيارة، فطلب منها إلغاء الرحلة، إلا أنها تعدت عليه بالسب وهددته بإلحاق الأذى به، مدعية أن زوجها ضابط شرطة، ما دفعه إلى تصويرها لتوثيق الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتها، أقرت بأنها لم يسبق لها الزواج، وأنها ادعت كذباً أنها زوجة ضابط شرطة بهدف ترهيب السائق، بعدما اعترضت على قيامه بتصوير تعديها عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.