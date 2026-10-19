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كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم زيارة ميدانية إلى الشركة الدولية للصناعات الدوائية لتعزيز التعاون المشترك

  • 19 أكتوبر 2026
  • 12:11
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم زيارة ميدانية إلى الشركة الدولية للصناعات الدوائية لتعزيز التعاون المشترك

خبرني  - في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الدوائي، نظّمت كلية الصيدلة زيارة ميدانية إلى الشركة الدولية للصناعات الدوائية، بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك، ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز فرص التدريب العملي للطلبة وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

وشارك في الزيارة نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد الوحش، وعضو مجلس الكلية الدكتور فراس الطريفي، حيث التقيا الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علاء جمال الدين، ومدير ضبط الجودة المهندس أحمد خليفة، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي، ومناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية والتطبيقية، والاستفادة من الخبرات المهنية والإمكانات الفنية التي تمتلكها الشركة، بما يعزز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والصناعي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتميزة التي تجمع جامعة الزيتونة الأردنية بالشركة الدولية للصناعات الدوائية، والتي تُوّجت بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب العملي لطلبة كلية الصيدلة، ودعم البحث العلمي، وتطوير مجالات التعاون في إجراء البحوث والدراسات التطبيقية، بما يسهم في ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، وإكساب الطلبة المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع الدوائي.

وأكد عميد كلية الصيدلة، الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، أن هذه الشراكة تجسّد توجه الكلية نحو توطيد علاقاتها مع مؤسسات القطاع الدوائي، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة بما يتيح للطلبة فرصًا نوعية للتدريب والتعلم التطبيقي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية التي تؤهلهم للتميز في سوق العمل.

وتؤكد هذه الزيارة حرص كلية الصيدلة على مواصلة بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الدوائية، وتفعيل اتفاقيات التعاون بما يخدم الأهداف التعليمية والبحثية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات العملية، ويسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم الصيدلاني.

كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم زيارة ميدانية إلى الشركة الدولية للصناعات الدوائية لتعزيز التعاون المشترك
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظم زيارة ميدانية إلى الشركة الدولية للصناعات الدوائية لتعزيز التعاون المشترك

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