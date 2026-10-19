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تهنئة للدكتورة إسراء فخري الملكاوي لحصولها على درجة الدكتوراه

  • 19 أكتوبر 2026
  • 12:04
تهنئة للدكتورة إسراء فخري الملكاوي لحصولها على درجة الدكتوراه

خبرني  - تتقدم الوالدة أم موسى، حرم المرحوم الحاج فخري الملكاوي، وأبناؤها وأحفادها، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الدكتورة إسراء فخري الملكاوي، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه (PhD) في دراسات الأعمال – التمويل والمصارف من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، عن أطروحتها الموسومة:

"Essays on Fintech and Artificial Intelligence Innovations in the Financial System"

ويشارك في هذه التهنئة أبناء العائلة: مربية الأجيال فاتن الملكاوي، والعقيد الركن (م) مروان الملكاوي، والدكتور سمير الملكاوي، وأحفادها الكرام، اعتزازاً بهذا الإنجاز العلمي المتميز الذي يجسد التفوق الأكاديمي والإصرار على النجاح.

كما يسر العائلة أن تبارك لها عودتها إلى أرض الوطن وتعيينها أستاذاً مساعداً، في إنجاز يُكلّل سنوات من الجهد والاجتهاد والعطاء العلمي.

وإذ تشارك العائلة الأهل والأصدقاء هذه المناسبة الغالية، فإنها تتمنى للدكتورة إسراء مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية، وأن يبقى التميز عنواناً لمسيرتها المشرقة، وأن يجعل الله علمها نافعاً ومباركاً في خدمة وطنها وأمتها.

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