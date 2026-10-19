جاهة كريمة تجمع آل عزام وآل نصرالله.. وألف مبارك

خبرني - في أجواء تسودها المحبة والكرم والأصالة، توجهت جاهة كريمة من آل عزام ( الفوالجة ) الكرام إلى ديوان آل نصرالله ( السماعنه ) الكرام، لطلب يد كريمتهم ملاك للشاب خالد محمد عزام.

وقد تقدّم بطلب الجاهة مختار عشائر الفوالجة الشيخ فوزى رمضان فيما أجاب بالقبول عن آل نصرالله سعادة الدكتور أسامة الأسمر، وسط أجواء من الود والتقدير، بما يعكس أصالة العادات والتقاليد الأردنية العريقة.

وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للعائلتين الكريمتين، آل عزام وآل نصرالله، سائلين الله عز وجل أن يتمم على خير، وأن يجعلها مصاهرة مباركة، وأن يكتب للعروسين حياةً ملؤها السعادة والمودة والرحمة.

ألف مبارك، وبالرفاه والبنين، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات.