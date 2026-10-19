كيا PV5 تحصد لقب أفضل سيارة مدمجة في ألمانيا لعام 2027

- ·كيا PV5 تفوز بجائزة "أفضل سيارة مدمجة في ألمانيا لعام 2027" ، وتتأهل ضمن المرشحين النهائيين لجائزة "أفضل سيارة في ألمانيا لعام 2027"

·- إشادة كبار خبراء السيارات الألمان تؤكد الابتكار العملي والتصميم المتميز لطراز PV5 في أكبر سوق للسيارات في أوروبا

أول سيارة كهربائية بالكامل من كيا ضمن فئة المركبات المصممة حسب الطلب (PBV)، تجمع بين منصة E-GMP.S الكهربائية المعيارية المخصصة لمركبات PBV ومرونة تتيح تجهيزها لتحويلات واستخدامات متعددة

- تتوافر السيارة بخيارات متعددة تشمل نقل الركاب والبضائع وكابينة الشاسيه، بما يدعم مجموعة واسعة من الاستخدامات الشخصية والتجارية وأساطيل المركبات



خبرني - حصلت كيا PV5 على لقب "أفضل سيارة مدمجة في ألمانيا لعام 2027"، وذلك في جوائز "أفضل سيارة في ألمانيا (GCOTY)"، كما اختيرت ضمن المرشحين النهائيين للفوز باللقب العام لعام 2027. وستخوض PV5 الآن المنافسة النهائية مع الفائزين في الفئات الأخرى على اللقب العام لـ"أفضل سيارة في ألمانيا لعام 2027"، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام.

وباعتبارها أول مركبة مخصصة بالكامل من كيا ضمن فئة المركبات المصممة حسب الطلب (PBV)، تقدم PV5 نهجًا جديدًا للتنقل الكهربائي، يرتكز على الاحتياجات الفعلية لمختلف المستخدمين والاستخدامات. وتتوفر مجموعة PV5 بتكوينات للركاب والبضائع وكابينة الشاسيه، مع الجمع بين التصميم المعياري، والتوزيع المرن للمقصورة، والتقنيات المتصلة، بما يدعم التنقل الشخصي والعمليات التجارية والتجهيزات المتخصصة.

وتعليقًا على هذا التتويج، قال سانغداي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أعمال PBV في شركة كيا: "يحظى حصول PV5 على لقب أفضل سيارة مدمجة في ألمانيا بأهمية خاصة، لأن السيارة طُورت انطلاقًا من الاحتياجات الفعلية لشريحة واسعة من العملاء. وباعتبارها أول مركبة PBV مخصصة من كيا، تجمع PV5 بين بنية المركبة المرنة، والتقنيات المتصلة، ومنظومة متنامية من الخدمات، لتقديم قيمة عملية للأفراد والشركات وأساطيل المركبات. وتعزز هذه الجائزة رؤيتنا المتمثلة في ابتكار حلول تنقل أكثر تكاملًا ومرونة، تساعد العملاء على تحسين الإنتاجية وفتح آفاق جديدة في عملياتهم اليومية".

ما هي الجائزة التي فازت بها كيا PV5 في منافسة "أفضل سيارة في ألمانيا"؟

حصلت كيا PV5 على لقب "أفضل سيارة مدمجة في ألمانيا لعام 2027" في جوائز "أفضل سيارة في ألمانيا".

وتُعد جوائز أفضل سيارة في ألمانيا واحدة من أبرز الجوائز المستقلة في قطاع السيارات بألمانيا، إذ تضم 36 صحفيًا وخبيرًا وصانع محتوى متخصصًا في السيارات، قاموا بتقييم أكثر من 70 طرازًا جديدًا طُرح في السوق، مع التركيز على مستوى التطور في التصميم والتكنولوجيا وسهولة الاستخدام اليومي.

وقال ينس ماينرز، مؤسس جوائز أفضل سيارة في ألمانيا: "لا تعد كيا PV5 السيارة الأكثر عملية فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أكثر الطرازات تميزًا من حيث التصميم في السوق".

وتُعد PV5 ثالث سيارة كهربائية من كيا تفوز بجائزة ضمن إحدى فئات أفضل سيارة في ألمانيا، بعد حصول EV6 على لقب "أفضل سيارة فاخرة في ألمانيا لعام 2022"، وEV9 على لقب "أفضل سيارة فاخرة كبيرة في ألمانيا لعام 2024".

وتنضم PV5 الآن إلى الفائزين الأربعة الآخرين في فئات الجائزة، للمنافسة على لقب "أفضل سيارة في ألمانيا لعام 2027"، الذي سيتم الإعلان عنه في نهاية أكتوبر.

كيف تقدم PV5 نهجًا جديدًا للتنقل الكهربائي؟

بُنيت PV5 على منصة E-GMP.S الكهربائية المعيارية المخصصة لمركبات PBV، وقد صُممت منذ البداية لتلبية متطلبات التحول إلى الطاقة الكهربائية، والاستفادة المثلى من المساحات، وتوفير أعلى مستويات المرونة.

وتتيح هذه المنصة مرونة في نظام هيكل السيارة يسمح بتطوير تكوينات مختلفة للجزء العلوي منها انطلاقًا من هيكل مشترك، بما يوفر مجموعة متنوعة من الاستخدامات الشخصية والتجارية.

وتعطي نسخ الركاب الأولوية للمساحة والراحة ومرونة ترتيب المقاعد، بينما تركز نسخ البضائع وكابينة الشاسيه على القدرة على حمل الأحمال، والاستخدامات التجارية، والمرونة في إجراء التحويلات والتجهيزات المختلفة.

وبحسب الطراز والمواصفات، توفر PV5 مدى قيادة يصل إلى 416 كيلومترًا، فيما يمكن للشحن السريع بالتيار المستمر DC رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% في نحو 30 دقيقة.

لماذا تمثل هذه الجائزة أهمية لكيا؟

يؤكد التكريم الذي حظيت به PV5 في جوائز أفضل سيارة في ألمانيا نجاح استراتيجية كيا الشاملة لسيارات PBV، والتي تجمع بين التصميم المعياري للمنتجات، والخدمات المتصلة، والتصنيع المخصص.

وتشمل الخدمات Kia | PLEOS Fleet وKia Connect، اللتين تدعمان إدارة المركبات، والشحن، وتخطيط المسارات، والصيانة، وعمليات التشخيص، بما يساعد المشغلين على تحسين العمليات اللوجستية والكفاءة.

وباعتبارها أول طراز ضمن مجموعة كيا المتنامية من مركبات PBV، تضع PV5 الأساس لتطوير حلول تنقل أكثر مرونة وتكاملًا، مع التخطيط لإطلاق PV7 في عام 2027، على أن تتبعها PV9 في عام 2029.

ما هي الجوائز والألقاب الأخرى التي حصلت عليها كيا PV5؟

حصلت PV5 على لقب "الفان الدولي لعام 2026" (IVOTY)، كما نالت إشادات وجوائز في مجالات تنقل الركاب والمركبات التجارية والتصميم، من بينها:

جائزة ريد دوت للتصميم 2026: فازت كيا PV5 باللقب.

جوائز أوتو إكسبريس للسيارات الجديدة لعام 2026: حصلتPV5 للركاب على لقب "سيارة العام للعائلات"، بينما فازتPV5 للشحن بلقبي "الفان الكهربائي للعام" و"أفضل فان صغيرة للعام".

جوائز بي بي سي توب جير 2026: حصلت PV5 للركاب على لقب "سيارة العام للعائلات".

جوائز أوتو كار 2026: حصلت PV5 للركاب على لقب "أفضل سيارة كبيرة".

جوائز آي إف للتصميم 2026: حصلت PV5 على الجائزة الذهبية بالمنافسة ضمن فئة تصميم منتجات السيارات.

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