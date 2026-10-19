رؤية عمّان تركّب 15 آلة ذكية لإعادة تدوير العبوات وتستهدف 200 خلال عامين

خبرني - أعلنت شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير عن تنفيذ تركيب 15 ماكنة لاستبدال العبوات

البلاستيكية وعلب الألمنيوم، فيما يعرف بآلات الاسترجاع العكسي (RVMs) بالشراكة مع شركة سباركلو الإماراتية، بهدف تعزيز ثقافة إعادة التدوير وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر من خلال نشر آلات ذكية لاستقبال هذه العبوات، وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع عبر منصة رقمية للمكافئات والحوافز والخصومات على المشتريات، من خلال النقاط الممنوحة لهم بإستخدام تطبيق (سباركلو) على الهواتف الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير أمجد العناسوة ان هذه المبادرة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية البيئية، لدورها في تعزيز منظومة إدارة النفايات والحد من الإلقاء العشوائي وتشجيع ثقافة إعادة التدوير والفرز من المصدر والاقتصاد الدائري وتعزيز الوعي البيئي.

وأضاف العناسوة أن شركة رؤية عمان للمعالجة واعادة التدوير تستهدف تركيب ٢٠٠ ماكنة خلال العامين القادمين، بدأت بعدد ١٥ ماكنة تم تركيبها وتشغيلها في عدد من المراكز التجارية والمولات والجامعات ومحطات الباص سريع التردد ومطار ماركا، بشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به الشركاء، لإعداد خطط مدروسة للدخول إلى مرحلة استثمار النفايات ومشاريع التدوير، لتقليل كمية النفايات المنقولة إلى المكبات المخصصة.

وأكد العناسوة أن شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير تسعي إلى توسيع شبكة آلات إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة من خلال دعوتها للشركات في القطاع الخاص لبناء علاقة استراتيجية لدعم مبادراتها في المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة حيث تتيح هذه الشراكات للقطاع الخاص فرصًا لتعزيز حضوره المؤسسي وربط علاماته التجارية بمبادرات بيئية مستدامة ذات أثر ملموس، بما يحقق قيمة مضافة مشتركة للشركاء والمجتمع.