*
الاثنين: 19 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن : بسبب دين 2800 دينار.. المحكمة ترفض الحجز على أثاث منزل مدين

الأردن : بسبب دين 2800 دينار.. المحكمة ترفض الحجز على أثاث منزل مدين

  • 19 أكتوبر 2026
  • 10:31
الأردن بسبب دين 2800 دينار المحكمة ترفض الحجز على أثاث منزل مدين

خبرني - قررت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية رد استئناف للمطالبة بإعادة الحجز على أثاث منزل مدين، في قضية مطالبة مالية بقيمة 2800 دينار ناتجة عن عقد إيجار.
وشمل الخلاف جهاز كمبيوتر للألعاب، وشاشة تلفزيون، وغرف نوم متعددة، وطقم كنب فاخر، إذ اعتبر الدائن أن بعض هذه الموجودات من الكماليات التي يجوز الحجز عليها وبيعها لتسديد الدين.
واستندت المحكمة إلى المادة 29 من قانون التنفيذ، التي تحمي الأثاث الضروري للمدين وأسرته من الحجز، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة.
وأكد القرار أن حماية الأثاث الضروري لا تعني إعفاء المدين من التزاماته المالية، وإنما تحقيق التوازن بين حق الدائن في تحصيل أمواله وحماية المدين وأسرته من العوز والتشرد

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لعبوا الشدة على ثمن العشاء داخل مزرعة.. لماذا أسقطت المحكمة تهمة المقامرة عن 10 أشخاص؟
لعبوا الشدة على ثمن العشاء داخل مزرعة.. لماذا أسقطت المحكمة تهمة المقامرة عن ...
  • 2026-10-19 10:38
عمّان: العثور على جثة شاب في منطقة أبو السوس
عمّان: العثور على جثة شاب في منطقة أبو السوس
  • 2026-10-19 10:37
مناشدات للبحث عن طالب في الصف الثامن فُقد أثره بمحافظة مأدبا
مناشدات للبحث عن طالب في الصف الثامن فُقد أثره بمحافظة مأدبا
  • 2026-10-19 10:26
الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة
الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة
  • 2026-10-19 10:21
الأردن.. ضبط محاولات لإدخال مواد مخدرة إلى السجون
الأردن.. ضبط محاولات لإدخال مواد مخدرة إلى السجون
  • 2026-10-19 09:10
مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن
مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن
  • 2026-10-19 09:06