تحذير أمريكي جديد يشمل الأردن ودول المنطقة

خبرني - دعت سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين إلى توخي مزيد من الحذر، في تنبيه أمني حذر من تصاعد الأعمال العدائية على خلفية هجمات الحوثيين على السعودية، وما قد يرافقها من تداعيات تتجاوز نطاق المواجهات الحالية وتؤثر على حركة الطيران والسفر في المنطقة

وحذر التنبيه من احتمال تصاعد الأعمال العدائية بسرعة، بما قد يؤدي إلى إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية واضطراب حركة السفر، داعيا الأمريكيين المسافرين من المنطقة وإليها إلى متابعة مستجدات تشغيل المطارات وشركات الطيران، والاستعداد بخطط بديلة تحسبا لأي طارئ.

تحذيرات تشمل الأردن و12 دولة ومنطقة أخرى

وشملت التحذيرات الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق، ولبنان، واليمن، وإيران، وإسرائيل والقدس.

ودعت السفارات الأمريكية المواطنين إلى متابعة التحديثات المتعلقة بحركة الطيران وتشغيل المطارات، تحسبا لاحتمال حدوث تغييرات مفاجئة في الرحلات أو قيود على حركة السفر نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية.

تحذير من استهداف مصالح أمريكية حول العالم

وفي جانب آخر من التنبيه، حذرت السفارات الأمريكية من احتمال استهداف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها في أنحاء العالم.

وشمل التحذير الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالولايات المتحدة، في إشارة إلى مخاطر أمنية محتملة قد تمتد إلى ما وراء المنطقة، وفقا لما ورد في التنبيه.