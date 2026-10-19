الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، عن سبب حادث التصادم بين مركبتي شحن على الطريق الخلفي لمحافظة العقبة باتجاه الميناء، والذي نتج عنه وفاة شخص.

وعللت إدارة الدوريات الخارجية سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

وأكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية خلال التقرير المروري صباح اليوم الاثنين، الانتشار الواسع للإدارات المرورية وجهودها المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية

وأكدت الإدارات المرورية تواصل الحملة الوطنية للتفتيش على المركبات بهدف التأكد من ‏صلاحية المركبات وأجزائها الرئيسية للمسير خلال فصل الشتاء والحد من حوادث ‏السير وتعزيز السلامة على الطرق خلال فصل الشتاء مشيرة إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين للقيام بفحص مركباتهم والتجاوب مع الحملة .

وأكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية أن الحركة المرورية تشهد نشاطاً على مختلف الطرق الخارجية .

وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تدهور خلال الفترة الصباحية لإحدى مركبات الشحن على طريق الرويشد واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العام.

وفيما يتعلق بأبرز الحوادث المرورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أشار إلى أنه تم التعامل مساء أمس مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، تحديدا عند طلوع النقب باتجاه عمّان اقتصر على الأضرار المادية وإعاقة لحركة السير على المسرب الأيسر وعلل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة

وقال إنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق إربد – عمّان، قبل محطة سيل جرش باتجاه إربد نتج عنه أربع إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة مبينا أن المركبات كانت خارج حرم الشارع العام وأنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، فيما علل سبب الحادث بعدم التقيد بالشواخص الإلزامية.

وأشار المندوب إلى أن الدوريات الخارجية قدمت عددا من المساعدات الإنسانية لمستخدمي الطرق داعيا المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة إلى التوقف عند أقرب دورية أو الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911)، مؤكداً استمرار عمل الدوريات على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة.

كما شدد على استمرار الرقابة على المخالفات المرورية الخطرة والمتحركة بما فيها السرعات العالية واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم التزام مركبات الشحن بالمسرب الأيمن ومخالفات تغيير المسارب، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

من جانبه قال مندوب إدارة السير إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الحوادث المرورية والمركبات المعطلة التي نتج عنها أضرار مادية أبرزها: التعامل مع حادث عند نفق السيفوي للسير القادم من جهة الملكة زين طريق المطار باتجاه السابع نتج نه أضرار مادية وأثر مروري كما تم التعامل مع حادث مروري بين 5 مركبات ما قبل نفق صويلح للسير القادم من جهة محافظات الشمال تم التعامل معه من خلال رقباء السير كما تم التعامل مع مركبة معطلة داخل النفق وتم إجراء اللازم

وأشار إلى أنه تم التعامل مع مركبة معطلة عند منطقة الملكة عليا باتجاه منطقة جسر مجمع الشمال والتعامل مع حادث عند نفق الرابع للسير القادم من جهة الجسر المعلق كما تم التعامل مع حادث مروري ما قبل دخلة مستشفى الأردن باتجاه منطقة الرابع نتج عنها أضرار مادية

ودعا السائقين في حال وقوع حوادث نتج عنها أضرار مادية فقط إلى رفع المركبة إلى أقصى يمين الشارع وعدم الوقوف في منتصف الطريق لتجنب إرباك حركة السير ووقوع الحوادث خاصة بالتزامن مع ذروة الحركة المرورية الصباحية مع عودة دوام الجامعات الأمر الذي ينتج عنه نشاط وكثافة في الحركة المرورية و في حال وقوع الحوادث طلب المساعدة من رقباء السير المنتشرين في الميدان أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة اللازمة مؤكدا أن مندوبي الحوادث لديهم الخبرة الكافية لتعليل أسباب وقوع الحوادث حتى في حال تحريك المركبة

‏ ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد ‏‏‏وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏التامة ‏‏لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة‎..