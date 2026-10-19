تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية

خبرني - نظّمت كلية التمريض في جامعة عمّان الأهلية، محاضرة تعريفية وورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية، بهدف تعزيز معرفة أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين السريرين بإمكانات المختبرات ودورها في تطوير التعليم والتدريب السريري، والارتقاء بكفاءة المخرجات التعليمية.

واستضافت الكلية الدكتور كارلوس شيدياك، المدير الإقليمي لشركة Gaumard المتخصصة في أجهزة ومحاكيات التدريب الطبي والتمريضي، أحد الخبراء المتميزين في مجال المحاكاة السريرية، لما يمتلكه من خبرة علمية وعملية واسعة وإسهامات متميزة في هذا المجال، وذلك بدعوة من عميد كلية التمريض، الأستاذ الدكتور خلدون حمدان.

وتضمّن البرنامج، عقب المحاضرة التعريفية، تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفقًا لاختصاصاتهم، للمشاركة في تطبيقات عملية داخل المختبرات المتخصصة، بما يشمل مختبر محاكاة البالغين (Adult Simulation Lab) ومختبر محاكاة الأم وحديثي الولادة (Maternal and Newborn Simulation Lab)، بهدف تعزيز الخبرات العملية وتوظيف تقنيات المحاكاة في دعم العملية التعليمية والتدريب السريري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص كلية التمريض في جامعة عمّان الأهلية على تطوير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة، وتعزيز توظيف المحاكاة السريرية بوصفها أداة فاعلة في تنمية المهارات السريرية، وتحسين جودة التعليم التمريضي، ومواكبة أفضل الممارسات التعليمية الحديثة.