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وفد من السفارة الفرنسية و5 مؤسسات فرنسية للتعليم العالي يزور عمان الأهلية

  • 19 أكتوبر 2026
  • 10:10
وفد من السفارة الفرنسية و5 مؤسسات فرنسية للتعليم العالي يزور عمان الأهلية

خبرني - استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وفدًا من السفارة الفرنسية في الأردن، برفقة ممثلين عن خمس مؤسسات فرنسية للتعليم العالي، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والمؤسسي، واستكشاف فرص الشراكة في عدد من المجالات، لا سيما مع كليتي الأعمال وإدارة الضيافة والسياحة في الجامعة.
وضمّ الوفد البروفيسورة أوسيلة سعيدية  (Prof. Oissila Saaidia)، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الفرنسية، في إطار تعزيز التواصل الأكاديمي وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
وحضر اللقاء مديرة مركز الارتباط العالمي في الجامعة، الدكتورة فيروز أبو سويلم، ورئيسة قسم المشاريع المدعومة دوليًا، الآنسة إيمان التلي، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والمؤسسية بين جامعة عمّان الأهلية والمؤسسات الفرنسية المشاركة.
ورحّب الأستاذ الدكتور أحمد حمدان بالوفد الفرنسي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب التعليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، ويسهم في تطوير البرامج التعليمية ومواكبة المستجدات في قطاع التعليم العالي.
وفي إطار برنامج الزيارة، قام الوفد بجولة تعريفية في كلية الاعمال، اطّلع خلالها أعضاؤه على مرافقها وبرامجها الأكاديمية، وبحثوا فرص التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما شمل برنامج الزيارة لقاءً في كلية إدارة الضيافة والسياحة ، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون الأكاديمي واستكشاف فرص الشراكة بما يتناسب مع طبيعة البرامج والتخصصات التي تقدمها الكلية، ويسهم في تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام مبادرات أكاديمية مشتركة.

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