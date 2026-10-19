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  • بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي «أعطونا الطفولة» في دورته السادسة

بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي «أعطونا الطفولة» في دورته السادسة

  • 19 أكتوبر 2026
  • 09:46
بمشاركة عربية واسعة انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة

خبرني - انطلقت في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان مسرح الطفل العربي «أعطونا الطفولة»، وسط حضور رسمي وثقافي وفني لافت، وبمشاركة فرق مسرحية وفنانين من الأردن والعراق وفلسطين وسوريا وتونس ومصر.

وأقيم حفل الافتتاح برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مندوباً عنه أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة، وبحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور إيهاب بالي، ونقيب الفنانين السوريين الفنان مازن الناطور، ومدير المهرجان المخرج سامي المجالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنانين والوفود العربية.

وأكد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة أهمية المهرجان في تعزيز ثقافة الطفل وتنمية مواهبه الإبداعية، مشيراً إلى دور المسرح في ترسيخ القيم التربوية والإنسانية، وحرص الوزارة على دعم المبادرات الثقافية والفنية الموجهة للأطفال.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الدكتور إيهاب بالي أن الاهتمام بالطفولة هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن المسرح ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل رسالة تربوية وثقافية وإنسانية تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية خياله وتعزيز ثقته بنفسه.

وأشار بالي إلى أن المهرجان يحمل رسالة عربية تجمع المبدعين حول حق الأطفال في الفرح والحلم والإبداع، معرباً عن اعتزازه باحتضان الأردن لهذا الحدث الثقافي في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

بدوره، أكد مدير المهرجان المخرج سامي المجالي أهمية المهرجان في تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات المسرحية بين الدول العربية، وتقديم أعمال فنية هادفة للأطفال.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة مميزة لطلبة مدارس الحكمة، الذين قدموا أوبريتاً غنائياً وفقرات فنية نالت استحسان الحضور، كما تضمن الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، وتقديم العرض المسرحي الأردني «حراس النجوم».

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 19 تشرين الأول، من خلال عروض مسرحية عربية وفعاليات ثقافية وفنية تعزز مكانة الأردن ملتقىً للإبداع والثقافة العربية.

بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة
بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق مهرجان مسرح الطفل العربي أعطونا الطفولة في دورته السادسة

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