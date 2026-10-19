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رئيس الوزراء يوجه بتحديث تجهيزات مركز صحي الهاشمي الشمالي

  • 19 أكتوبر 2026
  • 09:37
رئيس الوزراء يوجه بتحديث تجهيزات مركز صحي الهاشمي الشمالي

خبرني - تفقّد رئيس الوزراء جعفر حسان، مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل في لواء ماركا، موجها بتحديث الأجهزة والمعدات الطبية في المركز، ورفده بالكوادر اللازمة، وإعادة تأهيل وصيانة بعض مرافقه، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.

ويخدم المركز نحو 120 ألف نسمة، ويستقبل قرابة 15 ألف مراجع شهريا، فيما تأسس عام 1999، ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة 1800 متر مربع، على قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات.

وحصل المركز على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ويقدم خدمات الإسعاف والطوارئ والطب العام وطب الأسرة والأطفال والأمومة والطفولة والأسنان والطب النفسي والتغذية والتأهيل والجلدية والنسائية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى خدمات المختبر والصيدلية.

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