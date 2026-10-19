تحمل 99 بيضة.. الإمساك بأفعى فلسطينية نادرة في الأردن

خبرني - تمكن خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور من الإمساك بأفعى فلسطينية تُعرف باسم «الرقطاء الفلسطينية»، يُعتقد أنها من أضخم وأندر الأفاعي التي جرى توثيقها في المنطقة.

وقال الصقور إن الأفعى التي جرى الإمساك بها أنثى يتجاوز عمرها 30 عاماً، وهو عمر نادر جداً في البرية، مشيراً إلى أن حجمها الضخم يعكس عمرها المتقدم وقوتها.

وأوضح أن الأفعى حامل وعلى وشك وضع ما يقارب 99 بيضة، لافتاً إلى أن نسبة نجاح فقس البيض لدى هذا النوع شديد الخطورة قد تصل إلى 90%، ما يعني احتمال خروج عشرات الأفاعي الصغيرة.

وحذّر الصقور المواطنين من الاقتراب من جحور الأفاعي خلال هذه الفترة، التي تُعد موسماً للتكاثر، لما قد يشكله ذلك من خطر على سلامتهم.

ودعا إلى عدم محاولة قتل الأفاعي أو الإمساك بها عند مشاهدتها، وضرورة الاتصال فوراً بالجهات المختصة وخبراء الأفاعي للتعامل معها بطريقة آمنة.