*
الاثنين: 19 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طائرتان لسلاح الجو المصري في أجواء السعودية بعد قرار الدعم الدفاعي

  • 19 أكتوبر 2026
  • 09:15
طائرتان لسلاح الجو المصري في أجواء السعودية بعد قرار الدعم الدفاعي

خبرني - كشفت بيانات ملاحية عن ظهور طائرتي شحن عسكري تتبعان للقوات الجوية المصرية في أجواء غرب السعودية، صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يتزامن ذلك مع قرار مجلس الدفاع الوطني المصري -في اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد- تقديم كل أشكال الدعم للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، إلى جانب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب في القاهرة لتفويض السيسي بأي إجراءات تطلبها القيادة السعودية.
ووفقا لبيانات "فلايت رادار"، ظهرت طائرتان عسكريتان من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" (Lockheed C-130 Hercules) تحملان رقمي التسجيل "إس يو- بي إيه آي" (SU-BAI)، و"إس يو- بي إي دبليو" (SU-BEW) داخل المجال الجوي السعودي صباح اليوم الأحد بين الساعة 8:24، و11:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80%
تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80%
  • 2026-10-19 08:39
إيران تهدد منشآت الذكاء الاصطناعي في الخليج
إيران تهدد منشآت الذكاء الاصطناعي في الخليج
  • 2026-10-19 08:36
مقذوف حوثي يصيب 6 أشخاص ويتسبب بأضرار في منازل ومركبات بنجران
مقذوف حوثي يصيب 6 أشخاص ويتسبب بأضرار في منازل ومركبات بنجران
  • 2026-10-18 19:08
«صار للصباح نور آخر».. حسين الجسمي يحتفل بمولودته الجديدة «شمسة»
«صار للصباح نور آخر».. حسين الجسمي يحتفل بمولودته الجديدة «شمسة»
  • 2026-10-18 18:45
تامر حسني يفاجئ عروسا في أبوظبي بزفة على المسرح
تامر حسني يفاجئ عروسا في أبوظبي بزفة على المسرح
  • 2026-10-18 18:17
(عودة الغايب).. فضل شاكر يعلن عن حفل جديد في قطر
(عودة الغايب).. فضل شاكر يعلن عن حفل جديد في قطر
  • 2026-10-18 14:30