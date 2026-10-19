طائرتان لسلاح الجو المصري في أجواء السعودية بعد قرار الدعم الدفاعي

خبرني - كشفت بيانات ملاحية عن ظهور طائرتي شحن عسكري تتبعان للقوات الجوية المصرية في أجواء غرب السعودية، صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يتزامن ذلك مع قرار مجلس الدفاع الوطني المصري -في اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد- تقديم كل أشكال الدعم للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، إلى جانب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب في القاهرة لتفويض السيسي بأي إجراءات تطلبها القيادة السعودية.

ووفقا لبيانات "فلايت رادار"، ظهرت طائرتان عسكريتان من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" (Lockheed C-130 Hercules) تحملان رقمي التسجيل "إس يو- بي إيه آي" (SU-BAI)، و"إس يو- بي إي دبليو" (SU-BEW) داخل المجال الجوي السعودي صباح اليوم الأحد بين الساعة 8:24، و11:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.