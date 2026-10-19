الأردن.. ضبط محاولات لإدخال مواد مخدرة إلى السجون

خبرني - أكد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، ضبط أشخاص حاولوا إدخال مواد مخدرة إلى نزلاء في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن.

وقال الرواشدة، خلال حديثه عبر إذاعة عين إف إم، إن الجهات المختصة ضبطت محاولات نفذها بعض الزوار لإدخال مواد مخدرة إلى نزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد على أن الحديث عن سهولة وصول المواد المخدرة إلى داخل السجون لا يتفق مع طبيعة الإجراءات المفروضة فيها، مؤكداً ضبط محاولات إدخال المخدرات من قبل بعض الزوار.

وفي سياق متصل، حذّر الرواشدة من استهداف الفتيات من قبل تجار المخدرات ومروجيها، مشيراً إلى أن تورطهن في المخدرات قد يجعلهن عرضة للابتزاز ويجرّهن إلى مشكلات أخرى.