الأردن.. تحذير من زيت الحشيش في السجائر الإلكترونية

خبرني - حذّر رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، من مخاطر زيت الحشيش الذي قد يوجد في أدوات التدخين والسجائر الإلكترونية، داعياً الشباب إلى توخي الحذر من احتمال احتواء بعض هذه المنتجات على مواد مخدرة.

وقال الرواشدة، خلال حديثه لبرنامج «بصوتك مع عامر الرجوب» عبر إذاعة عين إف إم، إن على الشباب الحذر من طلب المواد السائلة المستخدمة في السجائر الإلكترونية أو السجائر نفسها من خارج الأردن، لاحتمال احتوائها على مواد مخدرة.

وشدد على ضرورة عدم تجربة السجائر الإلكترونية التي يقدمها أشخاص آخرون، خشية احتوائها على مواد مخدرة، مؤكداً أهمية الحذر من المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات.