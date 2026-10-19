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مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن

  • 19 أكتوبر 2026
  • 09:06
مكافحة المخدرات لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن

خبرني - أكد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، أن الإدارة لم تتعامل حتى الآن مع أي حالة لتصنيع مادة الكريستال المخدرة من الصفر داخل الأردن، موضحاً أن ما يجري هو إعادة تحضير المادة وتحويلها من الحالة السائلة إلى الصلبة عبر عمليات التبخير.
وقال الرواشدة، خلال حديثه لإذاعة عين إف إم، إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع نحو 4 آلاف قضية مرتبطة بمادة الكريستال منذ بداية العام الحالي 2026، مؤكداً أن المشكلة قائمة وحقيقية، وأن هذه المادة تشكل خطراً كبيراً على المجتمع.
وأوضح أن حجم مشكلة الكريستال وغيرها من المواد المخدرة يحتاج إلى دراسة، مشيراً إلى أن خطورة المادة وآثارها السلبية دفعت الإدارة إلى إطلاق حملة توعوية للتحذير من مخاطرها.
وحذّر الرواشدة من أن المهربين قد يضيفون مواد كيميائية إلى المادة المخدرة بهدف زيادة كميتها، لافتاً إلى أن هذه المواد قد تكون أشد خطورة من المادة الأصلية، وقد تصل خطورتها إلى التسبب بالوفاة.
وفيما يتعلق بارتفاع أعداد المضبوطين من تجار المخدرات ومروجيها، بيّن أن بعض المتعاطين يتحولون إلى مروجين بهدف تأمين احتياجاتهم من المواد المخدرة، خصوصاً عندما لا يمتلكون المال اللازم لشرائها.
وأشار إلى أن عمليات ضبط المخدرات تشمل عصابات دولية وأشخاصاً داخل الأردن مرتبطين بها، مؤكداً استمرار جهود الإدارة في التعامل مع هذه القضايا والتوعية بمخاطر المواد المخدرة.

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