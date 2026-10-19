الأردن يطرح معادلة سعرية جديدة للكهرباء المصدّرة إلى العراق

خبرني - كشفت شركة الكهرباء الوطنية، عن تقديم الأردن معادلة سعرية جديدة لبيع الكهرباء إلى العراق، تستند إلى الكلف الفعلية للكهرباء المصدرة، مشيرة إلى أن المباحثات بين الجانبين لا تزال مستمرة بشأنها، بهدف تحديد أسعار البيع والكميات التعاقدية وشروط التعاقد.

وأوضحت الشركة، ردا عن استفسارات "المملكة"، أن الاجتماعات السابقة بين الجانبين تناولت أسعار بيع الطاقة الكهربائية للعراق على جهد 400 كيلوفولت، في إطار المباحثات المتعلقة بتحديد الأسعار والكميات التعاقدية وشروط البيع.

وفيما يتعلق بتوسيع الربط الكهربائي بين البلدين، قالت الشركة إن الجانبين يطمحان إلى تحقيق الربط الكهربائي المتزامن على جهد 400 كيلوفولت، بما يتطلب إنشاء تدعيمات جديدة في شبكتي النقل الكهربائيتين الأردنية والعراقية، لزيادة قدرات تبادل الطاقة.

وأضافت أن تحقيق ذلك من شأنه رفع قدرات التبادل الكهربائي بين البلدين إلى نحو 1000 ميغاواط، مقارنة باستطاعة التبادل الممكنة حاليا، والبالغة 150–200 ميغاواط.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، الذي يستهدف تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وإتاحة تبادل الكهرباء بين البلدين.

وبدأ الأردن في 30 آذار 2024 تزويد منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء عبر الشبكة الوطنية، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بقدرة تبلغ نحو 40 ميغاواط وعلى جهد 132 كيلوفولت، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفي آب 2025، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية تمديد اتفاقية تزويد منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء، بناء على طلب الجانب العراقي، لحين الانتهاء من أعمال الربط الكهربائي على جهد 400 كيلوفولت.

وكان تزويد منطقة الرطبة غربي العراق بالكهرباء من الشبكة الأردنية قد توقف في أيلول 2026، عقب انتهاء عقد التزويد.