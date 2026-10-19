ضجة في نيويورك بعد نشر معلمة رسما لميسي.. ما القصة؟

خبرني - نشرت معلمة رياضيات في مدرسة عامة ببروكلين في نيويورك رسما كاريكاتيريا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصف بأنه معاد للسامية، ما أثار موجة انتقادات ودعوات لفصلها.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، في تقرير نشرته مساء السبت، أن المعلمة ميسا جرارة، التي تدرس الرياضيات في مدرسة "بارك سلوب كوليغيت" ببروكلين، شاركت الصورة على حسابها في فيسبوك. وأضافت أن الصورة تظهر ميسي بطريقة تحاكي رسوما معادية للسامية من حقبة الدعاية النازية.

ويظهر ميسي في الصورة، التي نشرت في 19 يوليو، وهو يبكي، بأنف ضخم مبالغ فيه، ويعتمر قلنسوة يهودية (كيباه) ويفرك يديه. وكتبت المعلمة إلى جانب الصورة: "التعبير على وجهه لا يقدر بثمن".

وبحسب التقرير، يشبه الرسم صورة ساخرة معادية للسامية متداولة على الإنترنت تعرف باسم "التاجر السعيد"، تصور اليهود على أنهم جشعون ومخادعون.

وقال رئيس منظمة "اتحاد المعلمين اليهود"، موشيه سبيرن: "جرارة تجاوزت خطا أحمر كبيرا عندما نشرت صورا كلاسيكية معادية للسامية تصور اليهود على أنهم جشعون ومخادعون".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي، الذي زار إسرائيل عام 2013 ضمن جولة مباريات ودية، كان في السابق هدفا لنظريات مؤامرة معادية للسامية. وخلال المونديال، انتشرت على الإنترنت مزاعم بأن اليهود يسيطرون على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويعملون من وراء الكواليس لدعم مسيرته، وفق ما نقلته الصحيفة عن منظمة "سايبرويل" المعنية برصد معاداة السامية على الإنترنت.

وأفاد التقرير بأن جرارة نشرت في السابق أيضا محتوى مناهضا لإسرائيل، بينه صورة لعلم إسرائيلي مغطى بالدماء. وفي الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، نشرت على إنستغرام رسما يظهر رجلا يرتدي الكوفية وامرأة محجبة يرقصان أمام كومة مشتعلة.

وقالت كارين فيلدمان، رئيسة "تحالف المدارس العامة في مدينة نيويورك": "هذا مقلق جدا. لدينا معلمة مؤتمنة على تعليم الأطفال، وتنشر علنا محتوى تحريضيا ومنحازا ومضللا تاريخيا عن إسرائيل والشعب اليهودي".

ولم تتضمن التقارير المنشورة حتى الآن ردا من المعلمة على الاتهامات. وذكر موقع "هودلاين" الإخباري المحلي أنه لم يعلن عن أي إجراء تأديبي بحقها، فيما يطالب أولياء أمور وقيادات نقابية بفصلها.

وصنفت رابطة مكافحة التشهير الأمريكية صورة "التاجر السعيد" عام 2019 ضمن قاعدة بياناتها لرموز الكراهية، بوصفها صورة رقمية تروج لصور نمطية معادية للسامية عن الجشع والتلاعب.