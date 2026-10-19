دييغو غوميز يسجل هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

خبرني - خطف الباراغواياني دييغو غوميز لاعب وسط برايتون، الأضواء بعدما سجل أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود فريقه لفوز ساحق على ضيفه كريستال بالاس 5-0 مساء الأحد.

وبدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة الرابعة عندما تقدم برايتون بهدف أول جاء بنيران صديقة عبر مدافع الضيوف جايدي كانفوت.

ولم تمر سوى 3 دقائق حتى خطف غوميز الأضواء في الدقيقة السابعة، إذ تنبه لتقدم حارس كريستال بالاس والتر بينيتيز عن مرماه، ليمهد الكرة بلمسة واحدة من دائرة منتصف الملعب ويطلق صاروخا عابرا للقارات من مسافة 51 مترا، عجز الحارس عن التصدي للكرة لتستقر في الشباك بطريقة أعادت إلى الأذهان أهداف الأساطير التاريخية في "البريميرليغ".

ورشح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هدف غوميز ليفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، دخل هدف غوميز التاريخ كأبعد هدف يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتحديدا منذ هدف الأسطورة واين روني لصالح إيفرتون في شباك وست هام يونايتد من مسافة 58 مترا في نوفمبر 2017.

وبهذا الفوز الكبير، رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة محتلا المركز الثاني مؤقتا في ترتيب الدوري، بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.