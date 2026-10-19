طريقة وحيدة فعالة لإبطاء شيخوخة الدماغ

خبرني - يشير الدكتور أليكسي توكمانتسيف، أخصائي طب الأعصاب، إلى أنه لا يوجد علاج نهائي لإيقاف شيخوخة الدماغ، ولكن يمكن إبطاؤها، بمساعدة طريقة وحيدة فعالة.

ووفقا له، فإن مزيجا من النشاط الذهني والبدني، والتواصل الاجتماعي، والتحكم بالأمراض المزمنة، هو السبيل الوحيد للحفاظ على وظائف الدماغ.

ويقول: "للتحفيز الفكري، من المفيد تعلم أنشطة جديدة: تعلم لغة أجنبية، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو قراءة الكتب ومناقشتها، أو حل الألغاز. من المهم أن تتطلب المهمة تركيزا وجهدا. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام أمر مهم جدا".

ويؤكد الطبيب على أهمية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. وينصح بجعل لقاء الأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المشتركة، والانخراط في الحياة الأسرية جزءا من الحياة اليومية لإبطاء شيخوخة الدماغ.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب ضبط مستوى ضغط الدم ومستوى الغلوكوز والكوليسترول، والتحكم في الوزن الزائد، والإقلاع عن التدخين، كل هذا يساعد على إبطاء الشيخوخة.

وينصح الطبيب، بعدم تناول الفيتامينات ومكملات الذاكرة دون وجود دواع طبية واضحة.