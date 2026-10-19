حمية غذائية تحمي النساء المسنات من السكتة الدماغية الإقفارية

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من إسرائيل ونشرتها مجلة Frontiers in Nutrition، أن اتباع حمية "DASH" يحمي النساء المسنات من السكتة الدماغية الإقفارية.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة العلاقة بين التغذية وصحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، فقد قاموا خلال دراستهم بتحليل بيانات 1177 شخصا تمت متابعتهم لمدة 6.6 سنة في المتوسط. وخلال هذه الفترة أصيب 60 مشاركا بسكتة دماغية إقفارية _وهي اضطراب في إمداد الدم إلى الدماغ، وغالبا ما يحدث بسبب انسداد وعاء دموي بجلطة.

درس العلماء الأنماط الغذائية للمشاركين ومدى التزامهم بمبادئ حمية "DASH" على وجه الخصوص، إذ طُوّرت هذه الحمية في الأصل لخفض ضغط الدم، وتوصي بتناول كميات وفيرة من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والحد من تناول الملح والسكريات والأطعمة الدهنية.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل العمر والنشاط البدني وعوامل أخرى تؤثر على النتائج، تبين أن النساء اللواتي التزمن بشكل أفضل بهذه الحمية كان خطر إصابتهن بالسكتة الدماغية الإقفارية أقل بنسبة 76%، فيما لم يكتشف ارتباط مماثل عند الرجال.

وكانت دراسة نشرتها مجلة Nutrients مؤخرا قد أظهرت أن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، وحمية DASH، والتغذية النباتية عالية الجودة، يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى النساء.