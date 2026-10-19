محمد صلاح يكشف أحد أسراره

خبرني - كشف تقرير لصحيفة "61 SAAT" التركية المعنية بأخبار مدينة طرابزون أن النجم المصري محمد صلاح يقضي أوقات فراغه في ممارسة لعبة الشطرنج، مشيرا إلى أن قائد هجوم طرابزون سبور يمتلك شغفا كبيرا بهذه اللعبة، ويحرص على ممارستها بوتيرة شبه يومية.

وأوضح التقرير المنشور اليوم الأحد أن صلاح يشارك في مباريات عبر منصة "Chess"، حيث يبلغ تصنيفه 1400 نقطة، ويخوض مواجهات مع لاعبين آخرين.

ونقل الموقع التركي عن صلاح قوله "إدماني الشطرنج وصل إلى حد الجنون. ألعبها تقريبا كل يوم، وأعشق هذه اللعبة".

ويكشف هذا التصريح عن جانب من اهتمامات النجم المصري خارج المستطيل الأخضر، إذ يجد في الشطرنج وسيلة لقضاء أوقات فراغه، إلى جانب مسيرته الاحترافية مع طرابزون سبور.

وعلى الصعيد الرياضي، يقدم صلاح مستويات لافتة بقميص الفريق التركي، بعد إسهامه المباشر في 12 هدفا خلال 10 مباريات، بتسجيله 8 أهداف وصناعته 4 أخرى، وفق أرقام التقرير.

ويُنتظر أن يشكل النجم المصري أحد أبرز الأسلحة الهجومية لطرابزون سبور في مواجهته المرتقبة أمام بشكتاش، في ظل إسهاماته التهديفية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.