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تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80%

  • 19 أكتوبر 2026
  • 08:39
تدفقات النفط من الخليج عادت إلى 80

خبرني - أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن تدفقات النفط من منطقة الخليج عادت إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب، في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز".
وأكد كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب لن يترك للرئيس الذي يخلفه إيران تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن ترامب لا يركز على الانتخابات في قراراته بشأن التهديدات الإيرانية.

وبشأن أزمة الديزل، قال رايت إن الولايات المتحدة تتفاوض مع الدول الأوروبية للإفراج عن مخزونات كبيرة من الوقود، لكنه وصف استجابتهم بأنها "بطيئة".

وأضاف أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على الصادرات الروسية سيقتصر على وقود الديزل فقط.

يشار إلى أنه في يوم 9 أكتوبر، توصل الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتفاق بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بشراء الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل.

وكان رايت قال في تصريحات سابقة، إن الاعتماد المتزايد على خطوط الأنابيب البديلة التي تتجاوز مضيق هرمز ساعد في استقرار الإمدادات وتأمين حركة التجارة العالمية، معتبرا أن واشنطن نجحت في حرمان طهران من استخدام "ورقة الضغط الاقتصادي" عبر التهديد بإغلاق الخليج.

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