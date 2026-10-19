البنتاغون يشتري سرا صواريخ PrSM بـ550 مليون دولار

خبرني - اشترى الجيش الأمريكي عام 2026 صواريخ PrSM بعيدة المدى قيمتها حوالي 550 مليون دولار على خلفية استنزاف مخزوناته جراء الحرب مع إيران دون الإعلان المعتاد من البنتاغون عن عقد كبير.

ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها وكالة "نوفوستي"، فقد طلب الجيش الأمريكي في مارس دفعة من صواريخ PrSM من النسخة الأساسية، وبعد تعديلات لاحقة على العقد بلغ حجم هذا التمويل نحو 539 مليون دولار، وأضيف نحو 9.8 مليون دولار في عام 2026 إلى عقود سابقة لدفعات مماثلة من الصواريخ نفسها.

ولم يظهر الطلب الجديد على التسليم ولا الزيادة اللاحقة في النفقات كإعلان منفصل في الملخص اليومي للبنتاغون عن العقود الكبيرة.

وتستغرق فترة إنتاج صواريخ PrSM نحو ثلاث سنوات، لذا يفترض أن تبدأ عمليات تسليم الصواريخ من الدفعة الإنتاجية الجديدة في نهاية عام 2028 فقط.

وطلب الجيش للسنة المالية 2027 نحو 1.92 مليار دولار لشراء 1134 صاروخ PrSM إضافيا. وتعتزم الولايات المتحدة شراء ما مجموعه 3986 صاروخا من النسخة الأساسية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت في أغسطس عن مصادر في قطاع الدفاع أن الولايات المتحدة استنفدت عمليا خلال 5 أشهر من العمليات القتالية ضد إيران مخزوناتها من الصواريخ بعيدة المدى PrSM وATACMS، من دون الكشف عن العدد الدقيق للصواريخ المستهلكة.

وأعلن البنتاغون في سبتمبر إبرام عقد مع "لوكهيد مارتن" بقيمة 1.2 مليار دولار لصواريخ PrSM من الجيل الثاني القادرة على إصابة أهداف بحرية متحركة.