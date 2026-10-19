إيران تهدد منشآت الذكاء الاصطناعي في الخليج

خبرني - هددت إيران باستهداف البنية التحتية في دول الخليج إذا تعرضت منشآتها لهجمات، في تصعيد يفتح الباب أمام اتساع المواجهة لتشمل مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أورده موقع «سروغيم» الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيقابَل بهجمات على البنية التحتية في الخليج.

كما أورد الموقع تصريحات منسوبة إلى قاليباف بشأن ما وصفه بضرورة منع شركات الذكاء الاصطناعي والبيانات في المنطقة من تقديم الدعم لجهات تتهمها طهران بالمشاركة في عمليات عسكرية ضدها.

ويأتي ذلك وسط تقارير عن احتمال استئناف المواجهة العسكرية، واستعدادات أمريكية متزايدة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن أمن الاستثمارات التكنولوجية الضخمة في الخليج.

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة مع توسع الاستثمارات الإقليمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، التي تشكل بنية أساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيل الخدمات الرقمية.