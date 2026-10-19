5 شهداء خلال 24 ساعة بقطاع غزة

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 377 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الطفل تامر شادي صبح 13 عاما واصيب ثلاثة اخرون برصاص الاحتلال في منطقة تل الدهب في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد المواطن موسى حمودة 24 عاما واصيب ثلاثة اخرون بقصف استهدف تجمع للمواطنين قرب الشاليهات غربي مدينة غزة.

واستشهدت طفلة فلسطينية صباح الاحد برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأعلن مشفى شهداء الأقصى استشهاد الطفلة مسك حازم محمود شحته الدلو برصاص الآليات العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت نيرانها على خيام النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة وجدان كمال مهدي شراب 28 برصاص الاحتلال بشارع السكة شرق خان يونس .

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن عثمان الصوص، بعد إصابته بطلق ناري اطلقه جنود الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أول أمس.

وفجر اليوم واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتقدمت دبابات الاحتلال وجرافاته باتجاه تلة الريس محيط جسر وادي غزة بالتزامن مع اطلاق نار اثناء التقدم وسط قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

بلغ عدد من وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية سبعة شهداء و 25 إصابة.

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1517 شهيدا، إضافة إلى 5400 مصاب وإجمالي حالات الانتشال:839 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74475، شهيدا 175517 مصابا.