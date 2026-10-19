طقس لطيف اليوم وزخات مطرية محدودة الثلاثاء والأربعاء

خبرني - تكون درجات الحرارة الاثنين أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من السهول.

ويطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل هطول زخات مطرية لفترة قصيرة، بعد الظهر، في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تكون الرياح شرقية تتحول أحيانا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط على فترات مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل هطول زخات مطرية، خلال ساعات الظهيرة، في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، كما يوجد احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة مساء في أجزاء محدودة من أقصى شمال المملكة.

وتكون الرياح الأربعاء شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى الاثنين في شرق عمّان بين 24 و13 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 22 و11، وفي المرتفعات الشمالية بين 20 و10، وفي مرتفعات الشراة بين 19 و8، وفي مناطق البادية بين 27 و13، وفي مناطق السهول بين 23 و12 درجة.

كما تتراوح في الأغوار الشمالية بين 29 و17 درجة مئوية، وفي الأغوار الجنوبية بين 32 و21، وفي البحر الميت بين 31 و20، وفي خليج العقبة بين 31 و19 درجة مئوية.