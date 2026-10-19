عمر قرادة يفتتح ميداليات الأردن بذهبية رفع الأثقال في بارالمبية ناغويا 2026

خبرني - أحرز البطل البارالمبي الأردني عمر قرادة، الاثنين، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال لوزن 49 كغم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "ناغويا 2026" المقامة في اليابان، مفتتحا رصيد الأردن من الميداليات في الدورة.

وسجل قرادة 176 كغم في المنافسات التي أقيمت في صالة مركز ناغويا للصناعة والتجارة، ليتفوق على منافسيه ويحصد المركز الأول، مانحا الأردن ذهبيته الأولى في النسخة الحالية من الدورة.

وبهذا الإنجاز، أحرز قرادة ذهبيته الثانية تواليا في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية، والثالثة في مشاركاته بهذه المنافسات القارية، مؤكدا استمراره في المنافسة على المراكز الأولى في رياضة رفع الأثقال البارالمبية.

وكان قرادة قد توج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي أقيمت في غوانزو عام 2010، قبل أن يضيف ذهبية أخرى إلى سجله في دورة هانغتشو عام 2023، ليعود في ناغويا 2026 إلى منصة التتويج ويواصل مسيرته في البطولة.