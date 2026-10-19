ليلى علوي تتعثر وتسكب القهوة.. ورد فعل يسرا يثير تفاعلاً

خبرني - أثارت الفنانتان المصريتان ليلى علوي ويسرا تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما تعثرت ليلى علوي وهي تحمل كوباً من القهوة أثناء توجهها إلى جلسة تكريم منى زكي، ما دفع زميلتها يسرا إلى تهدئتها قائلة "فداكي الدنيا".

فقد اصطدمت ليلى علوي أثناء سيرها بشكل مفاجئ بحاجز صغير اعترض طريقها، ما أفقدها القدرة على التوازن للحظات، وتسبب في سكب كوب القهوة عليها وعلى ملابس الفنانة يسرا.

ليلى علوي ماشية مع يسرا شايلة القهوة بتاعتها ومبسوطة وفجأة خبطت في عمود طالع من الأرض وقعها والقهوة طارت من ايديها ووقعت كلها في الأرض 😒😐 https://t.co/EXsPEFbbRx — Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) October 16, 2026



ودفع الموقف الفنانة المصرية إلى الصراخ وإلقاء كوب القهوة على الأرض، حيث شعرت بالارتباك والأسف الشديد، وبادرت بتقديم الاعتذار الفوري.

بدورها، حاولت الفنانة يسرا تدارك الموقف، بابتسامة وروح طيبة، موجهة لها كلمات عفوية مؤثرة، قائلة: "ولا يهمك، فداكي الدنيا"، في محاولة يسرا لتهدئة صديقتها ليلى علوي.

وكانت خطوات يسرا وكندة علوش قد سبقت ليلى علوي في طريقهن إلى الجلسة الحوارية للفنانة منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانتا تتبادلان الأحاديث والضحكات، قبل أن تلتفتا إلى صرخة ليلى علوي خلفهما، حيث عملتا على تهدئتها من أثر صدمة الموقف المحرج عليها.

وتشارف صداقة الفنانتين يسرا وليلى علوي على بلوغ نصف قرن، منذ بداية تعاونهما الفني الأول في الفيلم السينمائي الشهير "أنف وثلاث عيون" في عام 1980، لتبدأ علاقة الصداقة بينهما وتستمر من وقتها حتى الآن.