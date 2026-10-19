نقاط مضيئة ملونة تظهر على شاشة هاتفك؟ إليك ما تعنيه ومتى يجب أن تقلق

خبرني - أحيانًا، قد ترى نقاطًا صغيرة مضيئة بألوان مختلفة في منتصف الجزء العلوي من شاشة هاتفك أو في جانبه الأيمن.

تظهر هذه النقاط ثم تختفي، وقد تتساءل عما تعنيه. والأمر بسيط، فغالبًا ما تشير هذه النقاط المضيئة الملونة إلى استخدام تطبيقات لبعض وظائف الهاتف المرتبطة بالخصوصية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



آيفون

في هواتف آيفون تعني هذه النقاط ما يلي:

- النقطة الخضراء في شريط الحالة: يعني ظهورها أن أحد التطبيقات يستخدم الكاميرا فقط، أو الكاميرا والميكروفون معًا.

- النقطة البرتقالية في شريط الحالة: يعني ظهورها أن أحد التطبيقات يستخدم الميكروفون.

وهذه وسيلة لإبلاغ المستخدمين بأن الكاميرا قيد التشغيل أو أن الميكروفون يسجل الصوت، لتنبيههم إذا كان أحد التطبيقات يستخدم هذه الأجهزة على نحو غير متوقع أو سري.

نقاط أندرويد بألوان مختلفة

في أجهزة أندرويد، يتشابه نظام النقاط المرمزة بالألوان إلى حد كبير منذ الإصدار 12 من نظام التشغيل. وتشير النقطة الخضراء في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة إلى أن أحد الأمور التالية قيد الاستخدام حاليًا:

- الكاميرا.

- الكاميرا والميكروفون معًا.

- الميكروفون.

وتشير النقطة الزرقاء الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة إلى أن أحد التطبيقات يصل إلى بيانات الموقع. وهذه النقطة إضافة جديدة تمامًا إلى نظام أندرويد 16، وقد ظهرت في مارس 2026.

ما هي "النقطة البيضاء"؟

هناك أيضًا نقطة بيضاء تظهر أحيانًا بالقرب من منتصف الحافة العلوية لشاشة هواتف أندرويد، لكنها لا تتعلق بالخصوصية أو التحكم في الوصول إلى البيانات.

وتظهر هذه النقطة عندما يكون هناك عدد من الرموز التي يفترض عرضها أعلى الشاشة، مثل رموز الإشعارات وحالة الاتصال، لكن المساحة المتاحة لا تكفي لإظهارها جميعًا.

لذلك، تحل النقطة البيضاء محل بعض الرموز التي لا تظهر بسبب ضيق المساحة في الجزء العلوي من الشاشة.