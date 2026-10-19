بطولة فرنسا: ليون في الصدارة وخسارة أولى لموناكو وفوز مثير لباريس اف سي

خبرني - انتزع ليون صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الصعب وبعشرة لاعبين على ضيفه نيس 2-1 مستغلا الخسارة الأولى لموناكو هذا الموسم وكانت أمام مضيفه لوريان 0-1 الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة.

في المباراة الاولى في ليون، نجح أصحاب الأرض في قلب تخلفهم بهدف للعاجي إيلي واهي في الدقيقة 18، إلى فوز بهدفين سجلهما التشيكي بافل شولتس (32) والأميركي تانر تيسمان ، علما أن نيس كان قد افتتح التسجيل مبكرا عبر العاجي إيلاي واهي .

وتلقى ليون ضربة موجعة بطرد مهاجمه الياباني كيتو ناكامورا في الدقيقة 70، لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية محققا فوزه الرابع هذا الموسم.

وسجل واهي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع الغي بداعي التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وفي الثانية، يدين لوريان بفوزه إلى الغوادالوبي نواه كاديو صاحب هدف المباراة الوحيد (61 من ركلة جزاء).

وهذه الخسارة الأولى لموناكو بعد 4 انتصارات وتعادلين، فيما رفع لوريان رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

وتراجع فريق الإمارة إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون وباريس سان جرمان وجاره باريس إف سي الذي انتزع فوزا مثيرا من ضيفه رين 4-3 بفضل مهاجمه الدولي المالي لاسين سينايوكو الأحد، وليل المتعادل مع ضيفه بريست 1-1 السبت.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والتعادل سيد الموقف، سجّل سينايوكو هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه ثلاث نقاط أكثر من ثمينة.

وضرب ماكسيم لوبيز بقوة في الشوط الاول بتسجيله ثنائية لفريق العاصمة في الدقيقتين 14 و45+5)، وأدرك إستيبان لوبول التعادل للضيوف ثلاث مرات من ثلاث ركلات جزاء (29 و74 و88)، بعدما أعاد سينايوكو التقدم لأصحاب الأرض (76)، قبل أن يسجل هدف الفوز من ركلة جزاء (90+7).

وتراجع رين إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

وواصل مرسيليا صحوته بعد بداية متعثرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني تواليا إثر تغلبه على مضيفه أنجيه 5-2.

وتناوب على تسجيل أهداف مرسيليا كل من لاعب أنجيه السابق الدولي الجزائري حمد عبدلي (37)، المالي نوهوم كاميسوكو (43)، الجزائري أمين غويري (60)، المغربي أمين حارث (83)، والبرازيلي إيغو بايشاو (85).

ورفع غويري رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم في المركز الثالث بقائمة هدافي "ليغ 1" بالتساوي مع المهاجم الدنماركي لتولوز كاسبر تنغستيدت وخلف سينايوكو (6 أهداف) ولوبول (7)، مؤكدا أهميته الهجومية في تشكيلة مرسيليا.

في المقابل، سجل لأنجيه ليليان راو-ليسوا (14)، والمغربي أمين الوزاني (75 من ركلة جزاء).

وأسهم الفوز، الثالث فقط مقابل اربع هزائم، في تقدم مرسيليا إلى المركز التاسع برصيد تسع نقاط، متجاوزاً أنجيه الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وكان فريق المدرب برونو جينيزيو بدأ المرحلة السابعة خارج منطقة الهبوط مباشرة، بفارق الأهداف فقط، كما استهل مشواره القاري بخسارة أول مباراتين له في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبقي لوهافر في قاع جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما قاد المهاجم الكاميروني داني ناماسو أوكسير إلى الفوز على مضيفه 3-1، بتسجيله هدفين.