رويترز: هبوط اضطراري لطائرة قادمة من تل أبيب إلى فيينا بعد تهديد بوجود قنبلة

خبرني - أجبر تهديد بوجود قنبلة في رحلة تابعة للخطوط الجوية النمسوية من تل أبيب إلى فيينا الأحد الطائرة على تغيير مسارها إلى بلغاريا، وفق السلطات البلغارية وشركة الطيران.

وذكرت وزارة النقل البلغارية في بيان أن طاقم الخطوط الجوية النمسوية قرر القيام بهبوط اضطراري في صوفيا بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة أثناء اقتراب الطائرة من رومانيا، مضيفة أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة عقب هبوطها.

وأشارت إلى أن سلاح الجوي البلغاري أرسل طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" لمرافقة طائرة الركاب، بموجب الإجراءات المتبعة.

وأفادت شركة الطيران بأن 51 راكبا وستة من أفراد الطاقم كانوا في الرحلة وبأنه تم تنفيذ عملية تفتيش أمني للطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، بعد هبوطها بسلام في صوفيا، بعد نحو نصف ساعة من تلقي التهديد.

وأضافت "بمجرد الانتهاء من تفتيش الطائرة، سيتم حجز رحلات بديلة للمسافرين في أسرع وقت ممكن".

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية، دخلت الطائرة المجال الجوي الروماني قرابة الساعة 9:10 مساء، قبل أن تتجه جنوبا عائدة نحو بلغاريا حيث هبطت في صوفيا.

وتشير بيانات من منصة أخرى لتتبع الرحلات الجوية وهي "أدس-بي اكستجينج"، إلى أن الطائرة كانت تبث رمز الاستجابة "7700"، وهو إشارة تدل على وجود حالة طوارئ عامة، في الوقت ذاته تقريبا.

وقالت وزارة النقل إنه تم تشكيل فريق للاستجابة للأزمات وإن السلطات المعنية باشرت تحقيقا في الواقعة.