"لو اشتغلنا مع بعض هقتلك".. سر خلاف محمد خان وإلهام شاهين

خبرني - اشتهر المخرج المصري الراحل محمد خان بعصبيته الشديدة، ورغبته في فرض سيطرته على جميع الممثلين، مهما كانت أسماؤهم، حتى وإن اضطره الأمر إلى الدخول في شجار معهم.

ولعل هذا ما حدث مع الفنانة المصرية إلهام شاهين، التي روت تفاصيل خلافها مع المخرج الراحل، خلال جلسة في مهرجان الجونة السينمائي، خُصصت لاستعادة الذكريات التي جمعت النجوم بمحمد خان.

وتذكرت إلهام شاهين ما حدث أثناء التحضير لفيلم "أحلام هند وكاميليا"، الذي عُرض عام 1988، وقامت ببطولته نجلاء فتحي وأحمد زكي وعايدة رياض.



قصة الخلاف

إذ وقع اختيار محمد خان على إلهام شاهين لتشارك نجلاء فتحي بطولة الفيلم، وأجرت بالفعل بروفات منفردة، وأخرى مع أحمد زكي ونجلاء فتحي.

وبعد شهر ونصف من البروفات وتحضير الملابس الخاصة بالشخصية، أبلغها خان بأن التصوير سينطلق بعد 3 أسابيع، فأخبرته بأنها ستسافر خلال هذه الفترة، على أن تعود قبل بدء التصوير.

لكن المخرج الراحل رفض سفرها بشدة، وأصر على ضرورة بقائها. وحين سألته عن السبب، أجابها قائلاً: "ممنوع تسافري.. أنا ممكن أعوزك في أي وقت".

وعندما سألها عن سبب السفر، أخبرته بأنه لا يملك الحق في سؤالها عن ذلك، ما زاد من عصبيته، ورفضت إلهام شاهين الكشف عما قاله لها حينها.



إصرار وغضب

لكنها أوضحت أنها كانت تستعد للسفر إلى إحدى المصحات المتخصصة في إنقاص الوزن.

ومع إصرار إلهام شاهين على السفر، ألقى محمد خان أوراق السيناريو في وجهها، ثم تركها وغادر المنزل.

ومنذ ذلك الحين، ظل المخرج الراحل يتجنب النظر إليها في أي مناسبة تجمعهما، فيما امتنعت هي أيضاً عن الذهاب لإلقاء التحية عليه.

مفاجأة في مهرجان قرطاج

وبعد سنوات، شاركت إلهام شاهين بفيلم "يا دنيا يا غرامي" في مهرجان قرطاج السينمائي، لكنها اعتقدت أن فرصتها في الفوز بأي جائزة ستكون معدومة، بعدما علمت أن محمد خان يترأس لجنة التحكيم، بسبب الخلاف القديم بينهما.

غير أنها فوجئت في ختام المهرجان بحصولها على جائزة أفضل ممثلة، فبدأت تبحث عن محمد خان لتسأله كيف منحها الجائزة رغم خلافهما.

وحين التقت به، أخبرها بأنه لا يزال يكرهها، لكنه يفرق بين عدم تقبّل طباع الفنان وقناعته بموهبته وتميزه.

وعندها اعتذرت إلهام شاهين منه، وطلبت أن يجمعهما عمل فني في المستقبل.

لكن محمد خان رفض طلبها، ورد عليها قائلاً: "أنا مش هشتغل معاكي عشان إنتي عنيدة.. إحنا لو اشتغلنا مع بعض هقتلك".

وهكذا، ورغم تقديره لموهبتها ومنحها جائزة أفضل ممثلة، ظل المخرج الراحل متمسكاً بموقفه الرافض للتعاون معها بسبب اختلاف طباعهما.