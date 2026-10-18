*
الاثنين: 19 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكرملين: لا قرار بمشاركة بوتين في قمة ميامي حتى الآن

  • 18 أكتوبر 2026
  • 23:52
الكرملين لا قرار بمشاركة بوتين في قمة ميامي حتى الآن

خبرني - أعلن الكرملين أن القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل، لم يتخذ بعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "تاس"، يوم الأحد، ردا على سؤال بهذا الصدد: "حتى الآن لا يوجد قرار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيكون سعيدا في حضور الرئيس الروسي لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون مجموعة العشرين دينيس أغافونوف خلال مؤتمر صحفي بأن القرار حول مشاركة الرئيس بوتين في القمة سيتخذ في موعد أقرب من تاريخ الاجتماع.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة لتجنب السجن
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة لتجنب السجن
  • 2026-10-19 01:18
إسرائيل تأهبت لمنع طائرة من لندن
إسرائيل تأهبت لمنع طائرة من لندن "للاشتباه بأن الطيار قطري"
  • 2026-10-19 00:41
دعم السعودية.. ما حدود التحرك العسكري المصري؟
دعم السعودية.. ما حدود التحرك العسكري المصري؟
  • 2026-10-19 00:38
ترمب: الهدف من إعفاء روسيا من العقوبات هو إبقاؤها على طاولة المفاوضات
ترمب: الهدف من إعفاء روسيا من العقوبات هو إبقاؤها على طاولة المفاوضات
  • 2026-10-19 00:24
إيران : حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
إيران : حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
  • 2026-10-19 00:21
ارتفاع إصابات إيبولا في كينيا إلى 8 حالات
ارتفاع إصابات إيبولا في كينيا إلى 8 حالات
  • 2026-10-18 23:57