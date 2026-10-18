الكرملين: لا قرار بمشاركة بوتين في قمة ميامي حتى الآن

خبرني - أعلن الكرملين أن القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل، لم يتخذ بعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "تاس"، يوم الأحد، ردا على سؤال بهذا الصدد: "حتى الآن لا يوجد قرار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيكون سعيدا في حضور الرئيس الروسي لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون مجموعة العشرين دينيس أغافونوف خلال مؤتمر صحفي بأن القرار حول مشاركة الرئيس بوتين في القمة سيتخذ في موعد أقرب من تاريخ الاجتماع.