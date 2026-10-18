أرسنال يواصل مطاردة مانشستر سيتي بفوز شاق على نوتنغهام فورست

خبرني - واصل أرسنال مطاردة مانشستر سيتي في السباق المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب بنتيجة 1-0 على مضيفه نوتنغهام فورست في الجولة السابعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل نوني مادويكي في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام فورست عند 5 نقاط في المركز 18.

ويأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية لأرسنال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.