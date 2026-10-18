بعد دعم نتنياهو في الانتخابات .. آيزنكوت يرد على ترمب

خبرني - علق غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لبنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر، الأحد على رسالة الدعم التي وجهها دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا أن "الإسرائيليين وحدهم يمكنهم اختيار قائدهم".

وصرح آيزنكوت خلال مؤتمر في تل أبيب بأنه "يكن الإعجاب للرئيس الأميركي" الذي أعرب للتو عن "دعمه الكامل" لنتنياهو "في سباق إعادة انتخابه"، لكنه تدارك "إسرائيل دولة ديموقراطية، والإسرائيليون وحدهم يمكنهم اختيار قادتهم".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب في ‌منشور ‌على تروث سوشال، ⁠تأييده لحليفه نتنياهو في ⁠الانتخابات البرلمانية ​الإسرائيلية ⁠المقبلة.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: "لتكن هذه الرسالة بمثابة شهادة على دعمي الكامل وغير المشروط لبيبي نتنياهو في السباق نحو إعادة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل".

وقال ترامب: "إذا تولى قيادة إسرائيل شخص آخر غير نتنياهو فستضطر أميركا لاستكمال المهمة ضد إيران بنفسها وهو ما لا أريده".

وأضاف: "إذا لم تغير إيران نهجها بسرعة فسنكمل المهمة ضدها قريباً. إيران تعرضت لضربات مدمرة عسكريا وماليا بشكل منهجي".

انتخابات بعد 9 أيام

وتستعد إسرائيل لإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر الجاري، وسط منافسة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وقوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "يشار" الوسطي بقيادة آيزنكوت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب المعسكرات، دون ضمان حصول أي منها على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.