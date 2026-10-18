في أميركا.. مدينة تحول عشق البيتزا إلى تجربة سياحية متكاملة

خبرني - في مدينة نيو هيفن الأميركية، لا تقتصر رحلة عشاق البيتزا على اختيار مطعم؛ فبوسعهم التجول بين مطاعمها على متن عربة تعمل بالدواسات، ثم المبيت في جناح فندقي مستوحى من طبقهم المفضل. هكذا تحوّل المدينة الواقعة بولاية كونيتيكت شغف البيتزا إلى تجربة سياحية متكاملة.

وبينما تحظى نيويورك وشيكاغو بشهرة واسعة في عالم البيتزا، تحجز نيو هيفن لنفسها مكاناً على خريطة عشاقها، مستندة إلى مطاعم عريقة ووصفة محلية مميزة، وتجارب تجمع بين تذوق الطعام واكتشاف المدينة، بحسب شبكة "فوكس نيوز ديجيتال".

جولة على الدواسات

وتزامناً مع "شهر البيتزا الوطني"، أطلق المؤرخ والمرشد السياحي كولين كابلان، الذي يصف نفسه بأنه "خبير بيتزا"، جولة على متن عربة "إلم سيتي بارتي بايك"، التي تتسع لخمسة عشر راكباً وتتحرك بقوة الدواسات.

ورغم أن العربة تجوب المدينة منذ تسع سنوات، فإنها تُستخدم للمرة الأولى في جولات مخصصة للبيتزا. ويمكن للمشاركين اختيار المطاعم التي يرغبون في زيارتها، أو الانضمام إلى جولة يقودها كابلان، مؤسس شركة "تيست نيو هيفن".

وخلال إحدى هذه الجولات، يتذوق المشاركون بيتزا الجبن في ثلاثة أو أربعة مطاعم، ثم يقارنون النكهات ويقيّمونها لاختيار الأفضل. ويصف كابلان التجربة بأنها فرصة لتعزيز روح الفريق والاستمتاع بالطعام في الهواء الطلق، ضمن أجواء مرحة.

جناح بطابع البيتزا

وتمتد التجربة إلى الإقامة؛ إذ يوفر فندق "أومني نيو هيفن" جناحاً بديكورات مستوحاة من البيتزا، إلى جانب بطاقات هدايا لاستخدامها في مطاعم شهيرة بالمدينة.

ومن بينها "ساليز أبيزا" و"فرانك بيبي بيتزيريا نابوليتانا"، اللذان يشكلان، مع "مودرن أبيزا"، ثلاثة من أبرز أسماء البيتزا في نيو هيفن. كما يمكن للزوار استكمال التجربة بزيارة معرض متحفي مخصص لهذا الطبق.

وبحسب كابلان، أصبحت البيتزا محوراً لعطلات بعض الزوار، الذين يأتون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتجربة مطاعم المدينة والتعرف إلى تقاليدها.

وصفة تصنع الفارق

وتتميز نيو هيفن بأسلوب محلي يُعرف باسم "أبيتزا"، يجمع بين قاعدة رقيقة ومقرمشة وقوام مطاطي قليلاً، مع أطراف تحمل آثار احتراق متعمد تضفي عليها نكهتها الخاصة.

أما الوصفة التقليدية، فتعتمد على بساطة المكونات؛ إذ قد تقتصر على صلصة الطماطم وقليل من جبن "بيكورينو رومانو" المبشور. ويوضح كابلان أن النسخ الأصلية من البيتزا لم تكن تحتوي على كميات كبيرة من الجبن.

وإلى جانب ذلك، تشتهر المدينة ببيتزا المحار الأبيض المرتبطة باسم "فرانك بيبي"، بينما يفضل كابلان إضافة الأنشوفة، لما تمنحه من ملوحة ونكهة مميزة.

ويرى أن هذه التقاليد تستحق السفر لاكتشافها؛ فالزوار يأتون من أجل البيتزا، ثم يتعرفون من خلالها إلى ثقافة نيو هيفن، المدينة الصغيرة التي يمتد تأثيرها إلى أبعد من حدودها.