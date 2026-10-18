الخارجية السورية تتابع أوضاع 14 بحارا بعد غرق باخرة قبالة بلغاريا

خبرني - تتابع وزارة الخارجية والمغتربين السورية حادثة غرق الباخرة "HS DIGNITY" قبالة السواحل البلغارية، وتقدم الدعم القنصلي للبحارة السوريين الناجين، بالتنسيق مع السلطات البلغارية، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وقال مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة، محمد يعقوب العمر، الأحد، إن الوزارة تتابع مستجدات الحادثة عبر الإدارة القنصلية والبعثات المعنية، مؤكدا حرصها على تقديم الدعم اللازم للبحارة الناجين ومتابعة أوضاعهم.

وأوضح العمر أن رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في صوفيا زار البحارة الناجين للاطمئنان على سلامتهم، وأكد لهم استمرار متابعة شؤونهم وتقديم المساعدة القنصلية اللازمة.

وأضاف أن رئيس البعثة أجرى زيارة ميدانية إلى مدينة فارنا البلغارية، التقى خلالها مسؤولين في شرطة الحدود البلغارية، واطلع على جهود الإنقاذ المبذولة.

وأشار العمر إلى استمرار التنسيق مع الدولة المضيفة لمتابعة أوضاع الرعايا السوريين، والعمل على الوصول إلى نتائج بشأن مصير المفقودين.

وكانت الباخرة "HS DIGNITY" غرقت في 13 تشرين الأول الحالي قبالة السواحل البلغارية، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة، وكان على متنها 16 بحارا، بينهم 14 سوريا ومصريان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين.